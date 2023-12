Magdeburg/Offenbach - Der Regen über Sachsen-Anhalt hält auch an Heiligabend weiter an, wodurch die Pegelstände weiter steigen könnten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fiel zwischen Samstag- und Sonntagmorgen unter anderem auf dem Harzer Brocken, in Tangerhütte (Landkreis Stendal), in Naumburg (Burgenlandkreis) und in Wittenberg deutlich mehr Wasser vom Himmel.

Die Hochwasservorhersagezentrale gab unterdes Warnungen für Mulde, Aller und Havel heraus. An mehreren Messstellen des Landes waren die Alarmstufe 1 und 2 überschritten, in Wolmirstedt im Landkreis Börde sowie in Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel überschritten die Werte sogar die Alarmstufe 3.

Mit Blick auf die Wettervorhersage des DWD kann auch für den Sonntag zunächst nicht mit Entspannung gerechnet werden. Demnach bleibt es an Heiligabend bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad bedeckt und regnerisch. Auch in der Nacht zum erste Weihnachtsfeiertag regne es weiter. Auf dem Brocken warnten die Experten vor Orkan.