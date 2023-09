Bremen - Ein bis zu sechs Meter hoher Haufen Sperrmüll ist am Mittwoch in Bremen in Brand geraten. „Der Rauch zieht in den Ortsteil Blockland. Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen schließen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe keine Verletzten.

Eine Fläche von 600 Quadratmetern stehe in Flammen, sagte der Sprecher. Es seien keine Gebäude betroffen. Die Löscharbeiten seien mühsam und sollen bis in den Nachmittag dauern. Warum das Feuer auf einem Recyclingbetrieb ausbrach, war zunächst unklar.