Dresden - Hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Sachsen am Wochenende. Dabei werden einzelne Schauer und Gewitter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach startet der Freitag zunächst wolkig, im Tagesverlauf lockert es überwiegend auf. Vor allem im Bergland und in der Oberlausitz treten einzelne Schauer oder Gewitter auf. Zum Abend lässt es nach - bei Höchstwerten zwischen 28 und 31 Grad. Nachts zeigen sich nur noch wenige Wolken am Himmel, es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Der Samstag beginnt sonnig, im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Dabei kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt mit teils schauerartigem Regen und Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.

Am Sonntag wechseln sich sonnige mit wolkigen Abschnitten ab. Nachmittags regnet es vereinzelt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad. In der Nacht bleibt es gering bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 15 und 18 Grad.