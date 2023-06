Berlin/Potsdam - Hohe Temperaturen und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen. Teils kann es auch zu Unwettern mit Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst heiter, im Laufe des Tages verdichtet sich die Wolkendecke und es treten einzelne Gewitter auf. Lokal begrenzt sind laut DWD Starkregen, Hagel und stürmische Böen nicht ausgeschlossen - bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad. In der zweiten Nachthälfte treten erneut örtlich Schauer und Gewitter auf, dabei besteht die Gefahr von lokal begrenztem Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Tiefstwerte liegen um die 19 Grad.

Auch am Mittwoch kommt es zu Schauern und lokalen Gewittern, teils besteht Unwetterpotenzial. Ab Nachmittag lockert es dann ein wenig auf, vor allem im Osten Brandenburgs kann es weiterhin zu Starkregen, Hagel und stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 29 und 32 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken etwas ab und die Schauer- und Gewitterneigung sinkt. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 bis 19 Grad.

Der Donnerstag wird zunächst wechselhaft und vereinzelt regnerisch. Am Nachmittag und Abend verdichten sich die Wolken, es treten lokale Gewitter auf - bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, teils wird Starkregen erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte um die 17 Grad.