Hohe Waldbrandgefahr im Westen von Thüringen

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Erfurt - Ausbleibende Niederschläge haben am Wochenende in Thüringen für gestiegene Waldbrandgefahr gesorgt. Für einige westliche Landesteile gab der Landesbetrieb Thüringenforst am Sonntag die Gefahrenstufe 4 und damit die zweithöchste Gefahrenstufe aus. Auch im Süden Thüringens wurde die Gefahrenstufe 4 erreicht. In den meisten anderen Teilen des Freistaats war die Waldbrandgefahr mit der Stufe 3 als mittel eingestuft. Im restlichen Thüringen wurde geringe Waldbrandgefahr gemeldet.