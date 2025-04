Stufe Rot für einige Wälder in Brandenburg: In zwei Landkreisen herrscht eine hohe Brandgefahr. Regen ist in den kommenden Tagen kaum in Sicht.

Potsdam - Das Waldbrandrisiko ist in einigen Teilen Brandenburgs gestiegen. In den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald gilt heute die zweithöchste Stufe 4, was eine hohe Gefahr bedeutet. Das geht aus täglich veröffentlichen Daten des Landesumweltministeriums in Potsdam hervor. In den anderen zwölf Landkreisen gilt eine mittlere Gefahr (Stufe 3 von 5).

Regen ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen kaum in Sicht. Zum Anfang der Woche sollen die Temperaturen wieder auf über 20 Grad steigen.

Brandenburg gehört zu den Bundesländern, in denen es viele Waldbrände gibt. Es gibt sandige Böden mit viel Kiefernwald, der schnell austrocknet. 2022 war es besonders extrem: Mehr als 500 Waldbrände wurden gezählt. Im vergangenen Jahr verlief die Waldbrandsaison in Brandenburg aber eher glimpflich.