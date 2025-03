Noch fehlt das satte Grün in Brandenburgs Wälder. In dieser Jahreszeit steigt häufig die Waldbrandgefahr. Auch diesmal gehen die Werte hoch. Warum?

Potsdam - In weiten Teilen Brandenburgs herrscht aktuell eine relativ hohe Waldbrandgefahr. Lediglich in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald bewege man sich noch in der Waldbrandstufe 3, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel. In den restlichen Landesteilen gelte die Warnstufe 4. Lediglich die Warnstufe 5 liegt noch darüber.

Waldbrandschutz: Kein Grund zu übermäßiger Sorge

Die Lage sei aktuell nicht übermäßig bedrohlich, betonte Engel. Im Frühjahr stiegen die Werte relativ häufig an. „Es fehlt das frische Grün, das die Gefahrenlage reduziert“, erklärte Engel. Insofern seien die hohen Waldbrandgefahrenstufen zu diesem Zeitpunkt nicht außergewöhnliches.

Weitere Wetterentwicklung bleibt abzuwarten

Allerdings habe es bisher wenig Niederschlag gegeben. Über einen längeren Zeitraum könne sich das zu einem echten Problem aufschaukeln. In den kommenden Tagen sind laut Deutschem Wetterdienst kühlere Temperaturen angekündigt. Dann dürften sich die Waldbrandgefahrenstufen wieder bei mittlerer Gefahr einpendeln, erklärte Engel