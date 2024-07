In Sachsen-Anhalt befinden sich besonders viele Wohnungen in der Hand von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen. (Archivbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt befinden sich deutlich mehr Wohnungen in der Hand von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen als im Rest von Deutschland. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, werden rund 31 Prozent der Wohnungen im Land von Unternehmen der Wohnungswirtschaft unterhalten. Deutschlandweit liegt der Anteil bei 17,7 Prozent.

Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt laut Zensus 2022 rund 1,2 Millionen Wohnungen - ohne Plätze in Wohnheimen. Der Großteil der Wohnungen im Land befindet sich den Angaben zufolge in der Hand von Privatpersonen. Jede zweite Wohnung befinde sich in Privatbesitz. Dies entspricht in etwa auch dem bundesweiten Durchschnitt. Die meisten Genossenschaftswohnungen gibt es in der Landeshauptstadt Magdeburg (23,5 Prozent), die wenigsten im Saalekreis (5 Prozent).