Hoher Investitionsstau in Thüringer Kommunen

Erfurt - Thüringens Kommunen schieben weiterhin einen Investitionsstau von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr vor sich her. Zu diesem Ergebnis kommt der Kommunalmonitor, der am Montag von der Thüringer Aufbaubank in Erfurt vorgestellt wurde.

Eine Umfrage unter den Kommunen habe ergeben, dass Städte, Gemeinden und Kreise in den kommenden drei Jahren von einem jährlichen Investitionsbedarf von rund 1,3 Milliarden Euro ausgingen, sagte Aufbaubank-Vorstandschef Matthias Wierlacher.

Wenn von jährlichen Investitionen in Straßen, Schulen, Digitalisierung und verstärkt erneuerbare Energien von einer halben Milliarde Euro ausgegangen werde, seien etwa 800 Millionen Euro offen, weil die Finanzierung fehle. Wierlacher schlug zur Unterstützung einen Investitionsfonds mit zinsgünstigen Krediten vor.

Der Investitionsbedarf der Kommunen ist nach der Befragung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: 2019 waren es noch rund 1,0 Milliarde Euro, im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro.