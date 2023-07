Hoher Sachschaden bei Brand in Lagerhalle in Südthüringen

Grabfeld - Ein Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb hat am Samstag in Grabfeld (Kreis Schmalkalden-Meiningen) hohen Sachschaden angerichtet. Zwei in einer Lagerhalle abgestellte Radlader seien beschädigt worden, ein Teil des Hallendaches sei eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Das Feuer war demnach am Mittag von einem der beiden Radlader ausgegangen und hatte dann auf das Gebäude und die zweite Maschine übergegriffen. Es wurde inzwischen gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 200 000 Euro. MDR Thüringen hatte zuvor berichtet.