Coswig - Bei einem Garagenbrand in Coswig (Landkreis Wittenberg) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache brannte in der Nacht auf Mittwoch eine zweiteilige Garage, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein Auto, das in der Garage stand, wurde bei dem Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten zweieinhalb Stunden. Insgesamt waren den Angaben zufolge 33 Einsatzkräfte vor Ort. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.