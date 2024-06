Gommern - Auf einem Werkstattgelände in Gommern (Jerichower Land) ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nachdem ein Auto eines Mitarbeiters in Brand geraten war, sei das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge und eine Hausfassade übergegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 200.000 bis 300.000 Euro. In den kommenden Tagen soll sich ein Brandursachenermittler vor Ort ein Bild machen.