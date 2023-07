Breddenberg - Durch einen großflächigen Brand in einem leeren Putenstall in Breddenberg (Landkreis Emsland) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine kam es am Samstagvormittag zu dem Feuer. Rund 120 Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.