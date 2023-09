Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Neuschoo - Beim Brand eines Blockhauses im Landkreis Wittmund ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Das als Werkstatt und Garage genutzte frei stehende Gebäude auf einem Grundstück in Neuschoo wurde am Samstag komplett zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch mehrere Fahrzeuge sowie Werkzeug im Gebäude wurden ein Opfer der Flammen. Ein Auto auf dem Nachbargrundstück und die Hauseingangstür wurden beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.