Suhlendorf - Beim Brand eines unbewohnten Hauses samt ehemaliger Gaststätte im Landkreis Uelzen ist Schätzungen zufolge ein Schaden von gut 250.000 Euro entstanden. Am späten Donnerstagabend sei aus zunächst ungeklärter Ursache der Dachstuhl des leer stehenden Gebäudes im Suhlendorfer Ortsteil Wellendorf in Brand geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand, das Haus an der Bundesstraße 71 wurde völlig zerstört.

Als das Feuer entdeckt wurde, stand eine dicke Rauchwolke über dem Gebäude. Gut 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Polizei schließt weder Brandstiftung noch eine technische Ursache aus.