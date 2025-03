Bei einem Überholmanöver fahren zwei Autos ineinander. Anschließend werden aber auch noch mehrere Autos am Straßenrand beschädigt.

Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Dessau-Roßlau

Bei dem Unfall in Dessau-Roßlau wurden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Mehrere Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall in Dessau-Roßlau beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 36 Jahre alter Autofahrer ein auf der Straße wartendes Auto. Eine 62-Jährige parkte in dem Moment mit ihrem Auto aus einer Parklücke aus. Beide Fahrzeuge fuhren demnach ineinander und kollidierten anschließend mit weiteren, am Fahrbahnrand parkenden Autos.

An insgesamt fünf Autos entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro. Vier der Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt.