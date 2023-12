Magdeburg - Ein Feuer an einem Restaurant in Magdeburg hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Brandstiftung wird als Ursache nicht ausgeschlossen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am frühen Freitagmorgen hatte zunächst das Vorzelt des Restaurants gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, laut Polizei wurde niemand verletzt.

Das Vorzelt, die Hausfassaden des Restaurantgebäudes und eines weiteren benachbarten Gebäudes wurden bei dem Feuer stark beschädigt. Zudem wurden die Innenräume des Restaurants durch den Rauch mit Ruß verschmutzt. Die Polizei ermittelt.