Schkopau - Der Chemieproduzent Synthos in Schkopau (Saalekreis) nimmt eine Anlage zur Produktion von Butadien-Kautschuk wieder in Betrieb. Die Wiederinbetriebnahme sei unter anderem eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage insbesondere der Reifenindustrie, teilte das Unternehmen am Freitag in Schkopau mit. Den Angaben eines Sprechers zufolge war die Produktion im Juni 2020 aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt worden.

Um die Produktion wieder aufzunehmen, seien bereits seit dem vergangenen Jahr Vorbereitungen getroffen worden. Zukünftig sollen in Schkopau jährlich bis zu 30.000 Tonnen des Synthesekautschuks hergestellt werden. Dazu hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 40 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 3600 Mitarbeitende. Neben Kautschuk stellt Synthos an insgesamt sechs Standorten auch Kunststoffe und Pflanzenschutzmittel her. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen im polnischen Oświęcim.