Schönefeld - Am ersten Ferienwochenende in Berlin und Brandenburg herrscht am Hauptstadtflughafen BER reges Passagieraufkommen. Für heute geht der Flughafen von gut 84.000 Passagieren aus nach rund 70.000 am Samstag, wie ein Sprecher der dpa sagte.

Der Flugverkehr läuft demnach weitgehend normal, bei Abfertigung und Sicherheitskontrolle gebe es keine langen Schlangen. Da der Luftraum über Europa, vor allem über Griechenland, sehr voll sei, gebe es hier und da leichte Verzögerungen, die aber im üblichen Rahmen lägen. Für Montag rechnet der BER mit etwa 83.000 Fluggästen.

Eine weltweite IT-Störung hatte am Freitag auch am BER erhebliche Folgen. 150 von 552 Flügen - es handelte sich um Abflüge und Ankünfte - wurden gestrichen. Tausende Passagiere mussten am Airport ausharren oder wurden in Hotels gebracht, andere wurden umgebucht.

Am Samstag normalisierte sich der Betrieb am BER dann weitgehend, es gab nur noch einige wenige Flugausfälle. Die gab es vereinzelt auch am Sonntag, sie hingen nach Auskunft des BER-Sprechers aber wohl eher weniger mit der IT-Panne zusammen.

Auslöser für die weltweite Störung war ein fehlerhaftes Software-Update des Softwareanbieters Crowdstrike . Betroffen waren neben dem Flugverkehr zum Beispiel Supermärkte, Banken, Krankenhäuser, Fernsehsender und andere Einrichtungen.