Hollenstedt - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hollenstedt (Landkreis Harburg) sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Etwa 20 Menschen mussten evakuiert werden, wie ein Sprecher der Polizei Harburg sagte. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Wieso das Feuer ausbrach, war am Morgen noch nicht klar, weil der Brandherd, ein Zimmer eines Bewohners, noch nicht zu betreten war. Auch die Schadenshöhe war zunächst noch unbekannt.