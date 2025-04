Berlin - Union Berlins Topscorer Benedict Hollerbach rechnet fest mit einer Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ja, ich bin mir sicher, ich werd’s schaffen. Ganz einfach. Ich habe Qualitäten, die werden sich auf Dauer durchsetzen“, sagte der 23-Jährige dem TV-Sender Sky noch vor dem turbulenten 4:4 im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Macht sich der Unioner etwa schon Hoffnungen auf eine Teilnahme am Final-Four der Nations League? In einigen Wochen will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Spiele Anfang Juni bekanntgeben. „Nationalspieler zu sein, ist der heilige Gral im Fußball – da ist die Aufmerksamkeit nach dir noch mal eine ganz andere“, sagte Hollerbach. Beim wilden Acht-Tore-Kick gegen Stuttgart war der Angreifer zwar gewohnt aktiv, zeigte aber nicht sein bestes Spiel.

Verlässt Hollerbach Union Berlin vorzeitig?

Dennoch hat Hollerbach großen Anteil daran, dass die Berliner den Klassenerhalt schon frühzeitig sichern konnten. Acht Tore erzielte der gebürtige Starnberger bislang insgesamt - sein umjubelter Treffer Mitte März bescherte den Köpenickern etwa den wichtigen Punktgewinn gegen den FC Bayern.

Hollerbach kam im Sommer 2023 von Wehen Wiesbaden zu Union und entwickelte sich rasant. Bei den Eisernen hat der flinke Offensivspieler dem Vernehmen nach noch einen Vertrag bis 2027. Medienberichten zufolge sind aber mehrere Bundesligisten an ihm interessiert, unter anderem Borussia Mönchengladbach.