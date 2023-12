Kiels Spieler (in der Mitte Kiels Lewis Holtby) feiern den Sieg.

Kiel - „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, sangen die Fans von Holstein Kiel und feierten einen perfekten Hinrunden-Abschluss. Mit einem souveränen 3:0 gegen Hannover 96 gelang Kiel am Samstagabend der fünfte Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga. „Wir freuen uns über die Tabellensituation, die Punkte und auch die Art und Weise, wie wir spielen. Das macht uns sehr stolz“, sagte Trainer Marcel Rapp.

Ein völlig neu formiertes Team feiert jetzt Weihnachten auf einem Aufstiegsplatz. Das hatte vor der Saison niemand erwartet. Denn Holstein Kiel nahm im vergangenen Sommer einen großen Umbruch vor. 15 Spieler verließen den Verein, darunter langjährige Leistungsträger wie Ex-Kapitän Hauke Wahl, Routinier Fin Bartels oder Flügelspieler Fabian Reese. Im Gegenzug kamen elf neue Spieler hinzu. Dennoch gab es keinerlei Anpassungsprobleme. Schon vier der ersten fünf Saisonspiele wurden direkt gewonnen.

„Ich glaube, dass mit den Zugängen viel richtig gemacht wurde“, sagte der Stürmer Benedikt Pichler am Samstagabend. „Jeder einzelne Spieler, der geholt wurde, ist wirklich extrem hungrig. Es sind keine Spieler dabei, die Kiel als letzten Karriereschritt sehen und die Karriere langsam ausklingen lassen wollen. Gerade für die jungen Spieler ist es vielmehr eine geile Möglichkeit, sich zu entwickeln.“

Beispiele dafür sind der 19-jährige Außenverteidiger Tom Rothe, der von Borussia Dortmund ausgeliehen wurde. Oder der 20-jährige Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel, der in Dortmund ausgebildet wurde, seit Sommer 2022 aber fest in Kiel unter Vertrag steht und bereits vier Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft bestritt.

Eine weitere Stärke ist die Breite des Kaders, insbesondere im Sturm. Dass die beiden bis dato erfolgreichsten Torjäger Pichler (7 Tore) und Steven Skrzybski (5 Tore) die letzten beiden Spiele der Hinrunde verpassten, ließ sich dank des japanischen Nationalspielers Shuto Machino und des aufstrebenden Fiete Arp problemlos kompensieren. Besonders Arp befindet sich in einer starken Form. Der ehemalige Stürmer des HSV und des FC Bayern München traf auch gegen Hannover zweimal (27./45.). Das 1:0 hatte Timo Becker (25.) erzielt.

„Für mich ist das einfach ein geiler Abschluss, weil ich mir das hart arbeitet habe“, erklärte Arp. Über die Chancen im Aufstiegsrennen sagte er: „Wir machen uns keinen großen Druck. Ich denke, wir haben einfach einen positiven Aufschwung. Wir haben das Selbstvertrauen, das wir uns erspielt haben, und wir haben diesen Hunger, weiterhin Punkte zu holen und oben dranzubleiben.“

Die Rückrunde startet für Holstein Kiel am 19. Januar - wieder mit einem Nordduell. Dann ist der Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig im Holstein-Stadion zu Gast.