Braunschweig - Holmbert Fridjonsson hat Holstein Kiel spät einen guten Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Der 30-Jährige traf am Sonntag beim 1:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+2). Die Gastgeber spielten nach der Gelb-Roten Karte für Hasan Kurucay (51.) gut 40 Minuten in Unterzahl.

Die Eintracht begann vor 20 002 Zuschauern couragiert. Ein vermeintliches Tor von Fabio Kaufmann wurde wegen dessen Abseitsstellung einkassiert (3.). Kiel arbeitete sich langsam in die Partie, ein Freistoß von Ba-Muaka Simakala konnte Braunschweigs Torwart Ron Thorben Hoffmann zur Ecke klären (23.). Auf der Gegenseite scheiterte Anthony Ujah dreimal per Kopf (24., 28., 45.+3).

Kiel kam gut aus der Pause, Neuzugang Shuto Machino setzte den Ball nach langem Zuspiel von Tom Rothe über das Tor (48.). Dann kam Kurucay erneut zu spät in einen Zweikampf mit Simakala und musste vom Platz. Fridjonsson traf kurz vor Schluss per Kopf.