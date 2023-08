Erfurt - Vor dem Schulstart kommende Woche hat die Thüringer CDU-Fraktion mehr Lehramtsstudenten an den Hochschulen des Landes gefordert. Es gebe jedes Jahr hunderte Bewerber für das Grundschullehramt, die abgelehnt würden, teilte die CDU-Fraktion mit. Dieses Potenzial dürfe man nicht liegen lassen, erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Am Montag geht in Thüringen die Schule los. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter will heute über das neue Schuljahr und die Situation an den Schulen informieren.

Mit Blick auf den Lehrermangel in Thüringen sagte Voigt, jede zehnte Schulstunde in Thüringen falle aus. Er forderte ein Sofort-Programm zum Schulstart. Dazu gehörten auch Zulagen für Lehrer und Lehrerinnen im ländlichen Raum, die die CDU schon seit langem fordert.