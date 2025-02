Magdeburg - Eiche, Esche, Lärche und Roteiche: Aktuell läuft in Sachsen-Anhalt die Versteigerung von Wertholz aus heimischen Wäldern. Das Landeszentrum Wald rechnet mit einem Gesamterlös von etwa 250.000 Euro, wie das Forstministerium in Magdeburg mitteilte. Zum Verkauf stehen mehr als 1.000 Festmeter an besonders wertvollen Baumstämmen, sie liegen an den sogenannten Submissionsplätzen in Bischofswald im Landkreis Börde und Rothenschirmbach im Burgenlandkreis. Aus ihnen könnten etwa Möbel oder Furniere werden. Interesse gibt es den Angaben zufolge aus dem In- und Ausland.

Gebote können bis zum 10. März abgegeben werden. Erstmals ist das auch online möglich. Kaufinteressierte können eine speziell entwickelte Auktionsplattform nutzen. Die Zuschläge an die Höchstbietenden sollen am 11. März erteilt werden.