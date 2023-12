Holzhaus-Brand in Winsen: 65-Jährige gestorben

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Winsen/Aller - Nach dem Brand eines Wochenendhauses in Winsen/Aller ist eine 65 Jahre alte Frau gestorben. Sie sei in der Nacht auf Montag ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Das Feuer hatte das Holzhaus in einem Feriengebiet im Landkreis Celle vor einer Woche komplett zerstört.

Wegen schwerer Verletzungen wurde die Frau in einer Spezialklinik in Schleswig-Holstein behandelt. Auch ein 81 Jahre alter Mann wurde bei dem Feuer verletzt und mit Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.