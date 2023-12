Winsen/Aller - Beim Brand eines Wochenend-Hauses in einem Feriengebiet in Winsen/Aller im Landkreis Celle hat sich eine 65 Jahre alte Bewohnerin lebensgefährliche Brandverletzungen zugezogen. Feuerwehrkräfte trafen die Frau und einen 81-Jährigen in der Nacht zum Sonntag vor dem Holzhaus in Flammen an. Auch der ebenfalls dort lebende Senior wurde mit Blessuren ins Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber bereits wieder verlassen, wie die Polizei am Montag informierte.

Die Frau wurde in eine Spezialklinik nach Schleswig-Holstein verlegt, ihr Zustand soll weiterhin kritisch sein. Das Feuer zerstörte das Haus, die Schadenssumme wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wie es weiter hieß.