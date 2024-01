Schneverdingen - Wegen eines Holzkohlegrills in ihrer Wohnung haben sich fünf Menschen eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung zugezogen. Ein 52 Jahre alter Vater wollte mit dem Grill die Wohnung aufwärmen, nachdem die Heizung ausgefallen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch in Schneverdingen nördlich von Soltau. Neben dem Mann wurden auch dessen Frau sowie drei Kinder im Alter von drei, sieben und acht Jahren vergiftet. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.