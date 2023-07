Breitenbrunn/Chemnitz - Ein mit Holzstämmen beladener Laster ist in Breitenbrunn im Erzgebirge von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 40-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte. Der Mann war demnach am Montagnachmittag auf der Landstraße von Rittersgrün in Richtung Ehrenzipfel unterwegs, als sich der Unfall aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve ereignete. Es sei ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden, hieß es weiter. Die Straße war für etwa sechs Stunden voll gesperrt.