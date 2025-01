Nach dem Wechsel von Dirk Panter an die Spitze des sächsischen Wirtschaftsministeriums wurden bei der SPD im Landtag die Karten neu gemischt. Parteichef Henning Homann führt nun auch die Fraktion.

Dresden - Der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann wird künftig auch die Fraktion der Sozialdemokraten im Landtag führen. Der 45-Jährige wurde als Nachfolger von Dirk Panter gewählt, der das Wirtschaftsministerium in der schwarz-roten Minderheitsregierung übernahm. Homann bekam 90 Prozent der Stimmen, wie die Fraktion mitteilte. Die SPD hat zehn Abgeordnete im Parlament.

Erste Stellvertreterin und parlamentarische Geschäftsführerin bleibt Laura Stellbrink. Sie ist bereits seit September 2024 im Amt und wurde einstimmig gewählt. Der Vorstand wird durch zwei weitere Vize komplettiert. Auch Juliane Pfeil und Gerald Eisenblätter erhielten alle Stimmen. Wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe an der Carolabrücke konnte die Wahl nicht im Landtag stattfinden. Die SPD wich auf Räume der Handwerkskammer Dresden aus.

Homann bezeichnete seine Partei im Anschluss als „Schutzmacht der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes“. Außerdem betonte er: „Unsere Aufgabe ist es, Stabilität und Sicherheit in schwierigen Zeiten zu geben. Wir wollen die Minderheitsregierung in Sachsen zum Erfolg führen. Das geht nur mit einem klaren Plan und gegenseitigem Respekt.“ Sachsen brauche mehr Vertrauen in die eigene Kraft und die Zuversicht, die Dinge zum Positiven zu entwickeln.