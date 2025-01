In Dresden ist die Homepage der Stadt nicht mehr online abrufbar. An einer Lösung wird gearbeitet.

Dresden hat momentan Probleme mit der IT - und mit der Homepage.

Dresden - In Dresden gibt es derzeit Probleme mit dem Abruf der städtischen Homepage. Dort informiert die Landeshauptstadt auch über die aktuelle Lage rund um die geplante Entschärfung der Weltkriegsbombe. Auch diverse interne Systeme seien nicht erreichbar, so die Stadt. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Problems“, teilte die Stadt auf ihrem WhatsApp-Kanal mit. Feuerwehr und Bürgertelefon seien aber weiterhin erreichbar, hieß es.

Am Mittwoch war bei Abrissarbeiten an der Dresdner Carolabrücke eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Behörden leiteten sofort Maßnahmen ein. Bis 9.00 Uhr hatten die Anwohner Zeit, das Gebiet zu verlassen. Derzeit prüft die Polizei, ob sich noch Menschen dort befinden. Erst wenn alle die Sperrzone verlassen haben, kann die Entschärfung beginnen.