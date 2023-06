Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Kreuzberg von drei unbekannten Jugendlichen homophob beleidigt und attackiert worden sein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nachdem der 25-Jährige die Jugendlichen in der Nacht zum Samstag an einem Kiosk in der Yorckstraße auf die Beleidigung angesprochen habe, sei er nach eigenen Angaben von ihnen geschubst und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden sein. Die mutmaßlichen Täter hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte laut Angaben der Polizei eine ärztliche Behandlung allerdings ab.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, wenn der Verdacht besteht, dass Taten von Extremisten verübt wurden beziehungsweise ein politisches Motiv dahinter steht.