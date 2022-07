Homophobe Attacke: Mann mit Tritten gegen Kopf verletzt

Berlin - Unbekannte haben einen Mann in Berlin-Mitte schwulenfeindlich beleidigt, ihn zu Boden gestoßen und mit Fußtritten verletzt. Eine Zeugin beobachtete den Angriff am Sonntagmorgen gegen 3.00 Uhr am Henriette-Herz-Platz und schützte den 32-Jährigen, wie die Polizei mitteile. Der Mann erlitt den Angaben zufolge Hautabschürfungen, blaue Flecken und eine Platzwunde.

Die Angreifer beleidigten laut der Zeugin den Mann zunächst homophob. Einer aus der Gruppe habe ihn dann zu Boden gestoßen. Mit Füßen traten die Unbekannten dem Mann gegen Kopf und Oberkörper, bis die 39-Jährige dazwischen ging. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des schwulenfeindlichen Hintergrunds.

Am Samstag ist in Berlin die große Partyparade zum Christopher Street Day (CSD) mit Hunderttausenden Teilnehmern durch die Stadt gezogen. Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Die Bewegung geht auf Ereignisse im Juni 1969 zurück, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.