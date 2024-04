Berlin - Ein Frauenpaar ist in Berlin-Neukölln von zwei Jugendlichen angegriffen worden, die Polizei geht von einem homophoben Hintergrund aus. Demnach waren die beiden 36 und 47 Jahre alten Frauen am Freitagnachmittag Händchen haltend in Richtung Maybachufer unterwegs, als die beiden Täter ihnen entgegenkamen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Unvermittelt hätten sie der 36-Jährigen in den Intimbereich geschlagen. Anschließend sollen die Angreifer beide Frauen zu Boden geschlagen und auf sie eingetreten haben. Die Angreifer seien entkommen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund.