Görlitz - Süße Beute haben Kriminelle in Görlitz gemacht. Sie seien in den vergangenen Tagen in ein Gartenhaus eingebrochen und hätten dort gelagerten Honig gestohlen: Sieben Paletten mit je 20 Gläsern, berichtete die Polizei am Sonntag. Aus einem Schuppen, den die Unbekannten ebenfalls aufbrachen, wurde dagegen nichts entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf gut 1000 Euro beziffert.