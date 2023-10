Hoppegarten - Beim letzten Renntag der Saison 2023 am Sonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten ist das sportliche Niveau beachtlich hoch. Das Hauptereignis um das Silberne Pferd ist eine über 3000 Meter führende Steherprüfung der Europa-Gruppe III. Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöning ist mit der Resonanz seitens der Besitzer und Trainer sehr zufrieden: „In dem Feld der neun Bewerber hebt sich vor allem der vierjährige Hengst Lordano ab. Er ist wenig geprüft, hat sich beträchtlich verbessert und mit Andrasch Starke einen Klassejockey im Sattel.“

Anwärter auf die Siegprämie von 32.000 Euro in dem mit insgesamt 55.000 Euro dotierten Rennen sind ferner Waldadler (Maxime Pecheur) und der polnische Gast Hipop de Loire (Wladimir Panov). „Das Silberne Pferd ist das älteste Galopprennen in Deutschland“, erklärte Gerhard Schöning und ergänzte: „Es wurde vom preußischen Kronprinz Friedrich Wilhelm gestiftet und erstmals am 19. Juni 1832 auf der Berliner Rennbahn Tempelhof ausgetragen. 1868 wechselte das Rennen auf die neue Rennbahn in Hoppegarten.“