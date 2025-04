Jockey Hammer-Hansen siegt zum Auftakt in die Saison beim wichtigen Preis von Dahlwitz. Doch es bleibt nicht sein einziger Erfolg.

Hoppegarten-Saisoneröffnung: Favorit siegt am Ostersonntag

Hoppegarten (dpa/bb) –Champion-Jockey Thore Hammer-Hansen hat am Ostersonntag beim Saisonauftakt auf der Galopprennbahn Hoppegarten für einen Favoritensieg gesorgt. Der 25-Jährige gewann mit dem als 29:10 Chance im Blickpunkt stehenden vierjährigen Hengst Wilko den mit 25.000 Euro dotierten Preis von Dahlwitz (2000 Meter).

Vor der Kulisse von 12700 Zuschauern behauptete sich Hammer-Hansen souverän gegen Vaisseau Fantome (Eduaro Pedroza) und Mansour (Josef Bojko). „Als ich in der Zielgeraden innen eine Lücke sah, zog mein Pferd super an“, freute sich der Siegreiter. „Da konnten wir schnell die Entscheidung herbeiführen.“ Insgesamt ein großer Tag für Hammer-Hansen, denn er konnte ebenso wie Wilkos Trainer Henk Grewe insgesamt vier von neun Rennen des Premierentages in Hoppegarten gewinnen.

Hammer-Hansen holt weiteren Sieg

Die zweite sportlich wichtige Prüfung um das Altano-Rennen (25.000 Euro) über Steherdistanz von 2800 Meter sicherte sich der sechsjährige Wallach Flatten the Curve. Mit Thore Hammer-Hansen im Sattel gewann der 29:10 Favorit unter Höchstgewicht leicht mit drei Längen gegen den stark endenden Vorjahressieger Waldadler (Sibylle Vogt) und die formbeständige Stute Nastaria (Josef Bojko).

In drei Wochen wird Flatten the Curve in Hoppegarten im Oleander-Rennen, dem ersten diesjährigen Berliner Rennen der Europa-Gruppe, seine nächste Aufgabe wahrnehmen.