Hannover - Der Ambulante Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg ist am Samstag mit dem niedersächsischen Hospizpreis ausgezeichnet worden. In Zusammenarbeit mit den Integrationslotsen würden vorhandene Ressourcen und Kompetenzen zur Begleitung am Lebensende im regionalen Netzwerk vereint, hieß es in der Begründung der Hospiz Stiftung Niedersachsen. Im Bereich der religions- und kultursensiblen Begleitung wurden der Ambulante Hospizdienst Opal aus Stadthagen und das Osnabrücker Hospiz geehrt.

Der in verschiedenen Kategorien verliehene Preis ist insgesamt mit 22.000 Euro dotiert. Die Hospiz Stiftung feierte ihr 20-jähriges Jubiläum. Aktuelle Zahlen belegten, dass im Schnitt mehr als 14.000 Menschen in Niedersachsen die Hospizarbeit unterstützen. Ihr Einsatz soll durch den Preis gewürdigt werden.