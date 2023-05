Bremerhaven - Eine in Brand geratene Lagerhalle hat in Bremerhaven einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als vier Stunden waren die rund 100 Einsatzkräfte am späten Sonntagabend mit der Brandbekämpfung beschäftigt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Zehn Gäste eines angrenzenden Hotels mussten evakuiert werden - verletzt wurde jedoch niemand.

Der Feuermelder des Hotels im Stadtteil Leherheide war aufgrund des dichten Brandrauchs angeschlagen. Zudem hatten mehrere Anwohner den Notruf verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die etwa 25 mal 25 Meter große Lagerhalle, die früher von dem Hotel als Sporthalle genutzt wurde, bereits vollständig in Flammen. Die evakuierten Hotelgäste wurden in einer Notunterkunft untergebracht.

Bis in die Morgenstunden blieb eine Brandsicherheitswache vor Ort, um schnell auf aufflammende Glutnester reagieren zu können. Anschließend übernam die Polizei die Ermittlungen. Noch seien die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag.