Hotels und Gaststätten haben wieder mehr Gäste und Umsatz

Ein Kellner serviert einen Salatteller in einem Restaurant.

Berlin - Hotels und Gaststätten in Berlin haben wieder mehr Gäste und Einnahmen als vor einem Jahr. Die Hotels verbuchten im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 170 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, als es monatelang starke Corona-Beschränkungen gab. Bei den Gaststätten lag das Plus bei rund 105 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte.

Zwar ist der Umsatz des Vor-Corona-Krisenniveaus bei Hotels und Gaststätten noch nicht erreicht. Thomas Lengfelder, Vorsitzender des Berliner Hotel-und Gaststättenverbands, zeigte sich allerdings optimistisch. Er rechnet im September mit Rekordumsätzen für seine Branche.

Der September werde „ein traumhafter Monat“, sagte Lengfelder der „Berliner Morgenpost“ (Montag). Die Rückmeldungen der Hotels seien durchweg euphorisch, alle Prognosen gingen von einer annähernden Vollauslastung aus. Er erwarte, dass Ende September das Vorkrisenniveau erreicht sein könnte. Für die Zeit ab Oktober gebe es aber noch „eine große Unsicherheit“ bei den Hotels- und Gaststätten.