Hannover - Eine starke Nachfrage nach Hotelübernachtungen und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern Tui einen Gewinnsprung beschert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend in Hannover mitteilte. Bei konstanten Währungskursen wäre der operative Gewinn um 12,6 Prozent gestiegen und damit stärker als vom Vorstand im Sommer in Aussicht gestellt.

Der Umsatz wuchs hingegen nur um 4,4 Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Euro - tatsächlich und auch zu konstanten Wechselkursen. Die endgültigen Jahreszahlen, weitere Details und Prognosen für das neue Geschäftsjahr will Tui wie geplant am 10. Dezember veröffentlichen. Dann will der Vorstand auch mehr zur neuen Ausschüttungsstrategie bekannt geben.