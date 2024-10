2. Fußball-Bundesliga HSV-Coach Baumgart: „Wird ein geiles Spiel“

Am Samstag kommt der Tabellen-Zweite aus Magdeburg in den Volkspark. HSV-Coach Baumgart freut sich auf eine richtungsweisende Partie. In der Fremde punktet das Team aus Sachsen-Anhalt besonders gern.