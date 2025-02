Hamburgs Bundesliga-Handballer bekommen einen neuen Spielmacher. Der österreichische Nationalspieler Elias Kofler soll den am Saisonende abwandernden Leif Tissier ersetzen.

Hamburg - Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat einen neuen Spielmacher unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechselt der österreichische Nationalspieler Elias Kofler vom Liga-Rivalen 1. VfL Potsdam zum Team von Trainer Torsten Jansen. Der 24-Jährige hat in der Hansestadt einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

Kofler soll in Hamburg die Rolle von Leif Tissier übernommen, der sich zur nächsten Spielzeit der TSV Hannover-Burgdorf anschließt. Im Januar spielte der Österreicher mit dem Nationalteam der Alpenrepublik bei der Weltmeisterschaft und belegte den 17. Platz unter 32 Teams.

In die Rückrunde der Bundesliga starten die Hanseaten am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn). Zu Gast in der Sporthalle Hamburg sind dann die Rhein-Neckar Löwen.