Beim HSV hat er keine Chance mehr. In Braunschweig wird dringend ein neuer Torwart gesucht. Deshalb soll der Schwede Marko Johansson nun innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga wechseln.

Hamburg - Der schwedische Torwart Marko Johansson steht kurz vor einem Wechsel vom Hamburger SV zum norddeutschen Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig. Nach Informationen von Bild.de soll der 25-Jährige seinen Vertrag mit dem HSV auflösen, am Donnerstag in Braunschweig den üblichen Medizincheck absolvieren und danach als neuer Eintracht-Profi vorgestellt werden.

Die Hamburger verpflichteten den früheren schwedischen Junioren-Nationalspieler 2021 von Malmö FF. Weil Johansson beim HSV aber nicht am langjährigen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes vorbeikam, wurde er nacheinander an den VfL Bochum, den schwedischen Verein Halmstads BK und zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen.

In Braunschweig soll Johansson den Österreicher Tino Casali ersetzen, der sich kurz vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga eine schwere Knieverletzung zuzog. Bei der Eintracht absolvierte der Schwede bereits ein zweitägiges Probetraining.