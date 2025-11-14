Claus Costa gilt als einer der Architekten des Aufstiegs des Hamburger SV in die Bundesliga. Der Sportdirektor darf seine bislang erfolgreiche Arbeit fortsetzen.

Hamburg - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat erwartungsgemäß den Vertrag mit Sportdirektor Claus Costa verlängert. „Claus hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft haben. Für mich stand früh fest, dass wir den Vertrag verlängern möchten“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz laut Vereinsmitteilung.

Der bisherige Kontrakt des 41-jährigen Costa wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Vertrags machte der Club keine Angaben.

Costas kluge Transfers

Costa war 2019 von Bayer Leverkusen zum HSV gekommen und arbeitete zunächst als Leiter der Scoutingabteilung. Im März 2023 übernahm er den Posten des Sportdirektors. „Es ist nach wie vor ein absolutes Privileg, in dieser Funktion tätig sein zu dürfen und einen so großartigen Verein wie den HSV zu repräsentieren“, sagte der in Fürstenfeldbruck bei München geborene Costa.

Er hatte unter anderem durch kluge Transfers maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Hamburger nach siebenjähriger Zweitklassigkeit im vergangenen Mai und an dem bislang guten Bundesliga-Abschneiden in dieser Saison. Nach zehn Spieltagen ist die Mannschaft von Cheftrainer Merlin Polzin 13. in der Tabelle.