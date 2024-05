Magdeburg - Die bei Fußgängern beliebte Hubbrücke über die Elbe in Magdeburg ist wegen einer maroden Holzbohle gesperrt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Holzbretter auf dem Hauptweg schadhaft seien, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg am Sonntag. Das Tiefbauamt der Stadt werde sich mit dem Eigentümer der privaten Brücke in Kontakt setzen. Wie lang die Sperrung dauert, sei noch unklar. Die Brücke verbindet die Innenstadt von Magdeburg mit dem Stadtpark Rotehorn auf der Elbinsel.