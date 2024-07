Markneukirchen (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist in einem Unfall auf der Bundesstraße 92 schwer verletzt und schließlich mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 64-jährige Mann fuhr nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Richtung Markneukirchen (Vogtlandkreis), als sein Fahrzeug kurz vor der Stadt Bad Elster in einem Kurvenbereich wegrutschte. Der entstandene Sachschaden liege bei 5.000 Euro, hieß es weiter.