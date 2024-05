Nach Pro-Palästina-Protest an Berliner Humboldt-Universität.

Berlin - Nach der Räumung des besetzten Gebäudes der Humboldt-Universität in Berlin will die Hochschule Strafanzeige stellen. Das teilte eine Sprecherin am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Anzeige werde wegen der Verwendung von Kennzeichen einer verbotenen Organisation erstattet. Wegen Sachschäden im Gebäude des Instituts für Sozialwissenschaften werde zudem ein Strafantrag gestellt.

Propalästinensische Aktivisten hatten am Mittwoch Räume der Universität aus Protest gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt. Die Universitätsleitung duldete dies bis 18.00 Uhr am Donnerstag und setzte auf einen Dialog mit Besetzern und Wissenschaftlern. Um 18.40 Uhr begann die Polizei mit der Räumung, wobei die Beamten zunächst darauf setzten, dass die Aktivisten das Gebäude freiwillig verlassen. Die Polizei sprach von etwa 170 propalästinensische Aktivistinnen und Aktivisten, die aus dem Gebäude herausgeführt worden seien.