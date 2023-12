Dortmund - Rot-Sünder Mats Hummels fühlt sich für das 2:3 von Borussia Dortmund am Samstagabend gegen RB Leipzig hauptverantwortlich. „Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen“, schrieb der Nationalspieler unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf der Social-Media-Plattform X. Hummels lobte zudem: „Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute.“

Angesprochen auf den Post seines Innenverteidigers sagte BVB-Trainer Edin Terzic beim Pay-TV-Sender Sky: „Das können wir so stehen lassen, glaube ich.“ Etwas später kritisierte der Coach: „Mats weiß selbst, dass er da nicht runtergehen kann - nicht in dieser Aktion und besonders nicht in dieser Spielminute.“

Hummels hatte bereits in der 15. Minute nach einer Notbremse gegen Lois Openda die Rote Karte gesehen. Zunächst hatte Schiedsrichter Sven Jablonski das Foul innerhalb des Strafraums verortet und auf Elfmeter sowie Gelb für Hummels entschieden. Nach Videobeweis wurde diese Entscheidung revidiert.