Tangerhütte - Ein Hund ist in Tangerhütte (Landkreis Stendal) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier war am Mittwochabend mit seinem Halter in einem Wald unterwegs, als es auf die Fahrbahn einer Landesstraße lief, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach konnte der 20 Jahre alte Fahrer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund starb noch am Unfallort. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.